16:54 (мск), источник: Ведомости
Власти Грузии оценили в $60 млн ущерб от прекращения авиасообщения с Россией
Туристическая отрасль Грузии в июле потеряла до $60 млн
«Мы обязательно вернем растущую динамику в туристическом секторе, которую мы имели», — добавил Бахтадзе. По его словам, основная задача властей — поддержать малый и средний бизнес, работающий в секторе туризма.
Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не могут совершать рейсы в Россию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
По данным Национальной администрации туризма Грузии, в июле приток туристов из России впервые снизился на 6,4% по сравнению с июлем 2018 г. — до 159 100 человек. Ранее ожидалось, что в 2019 г. в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.