Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Они проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
Неделей ранее дальние противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами Тихого океана.
Самолеты сопровождала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.