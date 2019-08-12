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19:39 (мск), источник: РИА Новости

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, их сопровождали F-16 ВВС Норвегии, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

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Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Они проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Неделей ранее дальние противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами Тихого океана.

Самолеты сопровождала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

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