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23:01 (мск), источник: "Российская газета"

Работники старше 40 лет получат дополнительный свободный день раз в год

Работникам начиная с 40 лет работодатель будет обязан предоставлять один оплачиваемый «выходной» (свободный от работы день) для прохождения диспансеризации. Минтруд России разработал соответствующий законопроект, цель которого — обеспечить повышение доступности профилактических осмотров и обследований для работающих граждан. Об этом сообщили сегодня в министерстве.

Источник: РИА "Новости"

В действующей редакции Трудового кодекса предусмотрено освобождение работников для прохождения диспансеризации на один оплачиваемый день раз в три года, поскольку до сих пор бесплатная диспансеризация проводилась в зависимости от возраста гражданина каждые три года.

Для предпенсионеров и людей, достигших пенсионного возраста, но продолжающих трудиться, предусмотрено два дополнительных свободных дня ежегодно.
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Для всех работников предоставление свободного дня сопровождается гарантией сохранения места работы, должности. Оплачивается этот день или два дня, согласно Трудовому кодексу, исходя из величины среднего заработка работника.

Поскольку с нынешнего года порядок проведения диспансеризации изменился, и она для работников возраста 40+ стала ежегодной, потребовалось внести и соответствующие изменения в трудовое законодательство.

«Обращаем внимание, что использование формулировки “дополнительный выходной” применительно к этому дню является неприемлемым, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается от работы для прохождения диспансеризации», — отметили в министерстве.

Кроме того, в законопроекте уточняется, каким образом человек «отчитывается» за день отсутствия на рабочем месте.
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Жесткой нормы пока не предусматривается — порядок взаимодействия с персоналом будут определять сами руководители организаций и предприятий.

«Также законопроектом вводится норма, согласно которой работодателю предоставляется право предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации», — отметили в министерстве.

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