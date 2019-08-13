Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии из-за России

По его оценкам, для общего бюджета Грузии потеря туристических денег пиковых месяцев (июля и августа — прим. ред.) будут «большим ударом».
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире радио Sputnik ранее отметил, что грузинские отели, авиакомпании и рестораны «потеряли существенные деньги».
«Статистика показывает сокращение турпотока, несмотря на то, что туристы, конечно, хотели бы посещать Грузию. Но пока ситуация не будет нормализована, говорить о восстановлении турпотока, наверное, не придется», — сказал он.
В понедельник премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический бизнес страны в июле потерял до 60 миллионов долларов из-за решения президента России Владимира Путина прервать прямое авиасообщение.
Поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие грузинскую столицу 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приостановку полетов временной мерой и заявил, что авиасообщение будет восстановлено, «когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет».