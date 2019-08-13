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05:22 (мск), источник: РИА Новости

Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии из-за России

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал «более чем точными» оценки потерь туристического сектора Грузии в размере до 60 миллионов долларов, озвученные властями в Тбилиси. Об этом он сообщил РБК.

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По его оценкам, для общего бюджета Грузии потеря туристических денег пиковых месяцев (июля и августа — прим. ред.) будут «большим ударом».

В свою очередь вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил РБК, что оценки потерь туристического сектора Грузии в размере 60 миллионов долларов «вполне правдоподобны».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире радио Sputnik ранее отметил, что грузинские отели, авиакомпании и рестораны «потеряли существенные деньги».

«Статистика показывает сокращение турпотока, несмотря на то, что туристы, конечно, хотели бы посещать Грузию. Но пока ситуация не будет нормализована, говорить о восстановлении турпотока, наверное, не придется», — сказал он.

В понедельник премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический бизнес страны в июле потерял до 60 миллионов долларов из-за решения президента России Владимира Путина прервать прямое авиасообщение.

Поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие грузинскую столицу 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приостановку полетов временной мерой и заявил, что авиасообщение будет восстановлено, «когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет».

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10 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
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