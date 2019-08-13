Украинский эксперт предупредил об опасности идеологии партии Зеленского

Ранее представитель президента Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что идеологией партии «Слуга народа», лидером которой является глава Украины, будет либертарианство.
«Определение “либертарианство” применительно к идеологии партии Зеленского — это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство — это, по сути, правый анархизм. То есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет», — заявил Богатырев.
По его словам, при такой идеологии государство не будет социальным. При этом большинство инициатив, озвучиваемых соратниками Зеленского, направлено именно на это, предупредил эксперт.
«Мы уже слышали заявления о необходимости отмены бесплатного высшего образования, даже звучало, что и школьное должно быть переведено частично на платную основу. Дальше, по страховой медицине, то есть, по сути — платной, делались заявления тоже», — отметил политолог.
Логичным дополнением всего этого выступает создание рынка земли, указал Богатырев.
«В итоге мы получим государство без социальных обязательств, которому мы будем платить все те же большие налоги, в том числе и скрытые налоги, заложенные в коммуналку и так далее», — заявил эксперт.
Такое развитие событий не понравится украинцам, поэтому через какое-то время рейтинг Зеленского сильно упадет, предположил Богатырев.
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