Трамп упоминал Россию в Twitter больше остальных стран

Так, с момента избрания президентом в 2016 году Трамп сделал 1384 упоминания зарубежных стран в своем микроблоге, написав о 81 государстве.
Чаще всего в его постах появлялась Россия (297 раз), КНДР (163 раза) и Китай. Далее следуют Мексика и Пуэрто-Рико.
В июле прошлого года Трамп похвалил сеть микроблогов Twitter за возможность донести до миллионов подписчиков правду и опровергнуть лживые новости. Платформу американский лидер назвал «современной формой общения», которая позволяет «не сидеть сложа руки», а хотя бы ответить, когда кто-то прав или неправ.
По его словам, Twitter позволяет делать «мощные заявления», так как «всего через две секунды» после публикации твита появляются «срочные новости о том, как Дональд Трамп только что…».
У Трампа в Twitter свыше 63 млн подписчиков. Американский лидер активно использует эту социальную сеть для выражения своего мнения по разным вопросам, касающимся внешней и внутренней политики США.