12:31 (мск), источник: ТАСС
Зеленский упрощает получение гражданства россиянам, «преследуемым по политическим мотивам»
КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/ — Президент Украины поручил «безотлагательно разработать проект» соответствующего закона.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины гражданами России, которые преследуются за политические убеждения. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы украинского государства.
«Безотлагательно разработать проект закона Украины, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям», — говорится в тексте документа.
Согласно указу, упрощенный порядок также будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые «принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины».
Своим указом Зеленский расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины. В частности, одним из оснований для получения гражданства должна также быть декларация об отказе лица, подвергшегося преследованиям по политическим убеждениям, от гражданства РФ вместе с подтверждающим документом.
Президент также поручил кабинету министров обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан РФ о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.