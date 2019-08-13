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14:40 (мск), источник: ТАСС

В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции

МОСКВА 13 августа. /ТАСС/ — В ведомстве сообщили, что за полгода выявлено более 140 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции. Это соответствует аналогичному показателю первого полугодия 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Уровень выявляемых коррупционных нарушений в России перестал расти, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир», отвечая на вопрос ТАСС.

Коррупции больше в стране не становится. Тренд стабильный, хотелось бы снижения [числа коррупционных нарушений] к концу года.
Александр Куренной
официальный представитель Генеральной прокуратуры

Он уточнил, за полгода прокурорами выявлено более 140 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, что соответствует аналогичному показателю первого полугодия прошлого года. Значительная часть этих нарушений (37,3 тыс.) связана с неисполнением государственными и муниципальными служащими, иными должностными лицами обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.

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«Из них по-прежнему основную массу (32,6 тыс.) составляют случаи представления неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — рассказал Куренной.

Прокурорами также выявлялись факты непринятия должностными лицами мер по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, несоблюдения требований законодательства о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам. Множество коррупционных нарушений допускалось при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом, предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Куренной сообщил, что протестам прокуроров отменено и изменено свыше 18 тыс. незаконных правовых актов, направлено 2,5 тыс. исков в суд на общую сумму 20,7 млрд рублей.

«В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 33 тыс. должностных лиц, из них 469 уволены в связи с утратой доверия», — сообщил представитель Генпрокуратуры. По материалам прокурорских проверок возбуждено 1,8 тыс. уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что всего в первом полугодии в России правоохранительными органами выявлено более 19,3 тыс. преступлений коррупционной направленности, что лишь на 3,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

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