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15:20 (мск), источник: ТАСС

О митингах, диалоге с Киевом и ракетах. Что рассказал Дмитрий Песков журналистам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообщался с журналистами и ответил на самые насущные вопросы.

Источник: Reuters

О применении силы полицией на митингах

В Кремле считают «абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти» и «абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков».

Песков также заметил, что необходимо четко дифференцировать легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции и действия, которые подпадают под определение «попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки».

Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то и другое. Я имею в виду и согласованную акцию, и попытки организации общественных беспорядков.

Правоохранительные органы, добавил он, выполняют свои обязанности и делают все необходимое для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для обеспечения безопасности в ходе легитимных, согласованных акций. А если несогласованный митинг приобретает форму массовых беспорядков, его можно квалифицировать как «организованные беспорядки».

В Кремле в равной степени фиксируют случаи неповиновения полиции и проявления агрессии полицейскими. «Мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые подпадают под то же слово “насилие”, — сказал он. — По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти и оказание им сопротивления».

Песков подчеркнул, что администрация президента «не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет», и только суд после проведения следствия вправе выносить решение.
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О массовых акциях в Москве

Пескову ничего не известно о требованиях, содержащихся в резолюции митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Но, отметил он, в Кремле внимательно отслеживают все моменты, «по которым у людей возникают вопросы». «И делаем это не только мы, но и — главным образом — городские власти, потому что все-таки речь идет о выборах в Мосгордуму», — сказал Песков.

«Мы надеемся, что на все вопросы, на все спорные ситуации, которые стали резонансными, будут даны соответствующие ответы. Есть основания на это надеяться, потому что необходимые внутренние проверки проводятся, ведется также следствие по ряду важных резонансных дел», — добавил он.

Он отметил, что в администрации президента не считают прошедшие в Москве акции протеста проявлением политического кризиса.

«Мы не согласны с теми, кто называет происходящее политическим кризисом. Это не кризис, протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста», — сказал он.

О возможном переносе выборов в Мосгордуму

«Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос рассматривался, все-таки это вопрос Центральной избирательной комиссии. Я не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

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О пожаре на военном полигоне в Северодвинске

Песков отказался комментировать инцидент. «Вы знаете, что организация, проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет, они дали информацию, они объяснили причины аварии, произошедшей при испытаниях, которая, к великому нашему общему сожалению, привела к гибели, к героической гибели наших коллег. Большего мне добавить к этому нечего. Я все-таки призываю вас ориентироваться на информацию, которую дают наши организации», — сказал он.

При этом он отметил, что безопасность жителей Архангельской области полностью обеспечена.

«Естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается все и обеспечивается полностью безопасность граждан РФ, в этом не должно быть никаких сомнений», — сказал он.

О встрече президентов России, Ирана и Азербайджана

Перенос планировавшейся на 13 августа встречи глав России, Ирана и Азербайджана связан с необходимостью «более детальной координации графиков» президентов и «поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать». «После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках», — сказал Песков.

О Сирии

Работа по Конституционному комитету Сирии уже «в шаге от завершения».

Новый трехсторонний саммит по Сирии может пройти в сентябре в Турции.
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О российских ракетных системах

«В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, которые говорили о том, что в США проводятся подобные исследовательские программы [по созданию ракетного оружия], — отметил он. — Конечно, было бы странно, если бы страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны мира, не занималась такими проектами».

Песков добавил, что Владимир Путин неоднократно говорил, что «российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными».

О диалоге с Киевом

Президент России Владимир Путин выступает за диалог с Киевом для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения, заявил Песков.

Путин — весьма прагматичный собеседник, для него главное — не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора.

О встрече Путина с Макроном

19 августа готовится однодневный рабочий визит президента России Владимира Путина во Францию. «Темы очевидны — это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы <..>, это, конечно же, Украина, и конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате», — сказал он.

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