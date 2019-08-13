О митингах, диалоге с Киевом и ракетах. Что рассказал Дмитрий Песков журналистам

15:20 (мск), источник: ТАСС
В Кремле считают «абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти» и «абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков».
Песков также заметил, что необходимо четко дифференцировать легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции и действия, которые подпадают под определение «попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки».
Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то и другое. Я имею в виду и согласованную акцию, и попытки организации общественных беспорядков.
Правоохранительные органы, добавил он, выполняют свои обязанности и делают все необходимое для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для обеспечения безопасности в ходе легитимных, согласованных акций. А если несогласованный митинг приобретает форму массовых беспорядков, его можно квалифицировать как «организованные беспорядки».
В Кремле в равной степени фиксируют случаи неповиновения полиции и проявления агрессии полицейскими. «Мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые подпадают под то же слово “насилие”, — сказал он. — По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти и оказание им сопротивления».
Пескову ничего не известно о требованиях, содержащихся в резолюции митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Но, отметил он, в Кремле внимательно отслеживают все моменты, «по которым у людей возникают вопросы». «И делаем это не только мы, но и — главным образом — городские власти, потому что
«Мы надеемся, что на все вопросы, на все спорные ситуации, которые стали резонансными, будут даны соответствующие ответы. Есть основания на это надеяться, потому что необходимые внутренние проверки проводятся, ведется также следствие по ряду важных резонансных дел», — добавил он.
«Мы не согласны с теми, кто называет происходящее политическим кризисом. Это не кризис, протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста», — сказал он.
«Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос рассматривался,
Песков отказался комментировать инцидент. «Вы знаете, что организация, проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет, они дали информацию, они объяснили причины аварии, произошедшей при испытаниях, которая, к великому нашему общему сожалению, привела к гибели, к героической гибели наших коллег. Большего мне добавить к этому нечего. Я
«Естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается все и обеспечивается полностью безопасность граждан РФ, в этом не должно быть никаких сомнений», — сказал он.
Перенос планировавшейся на 13 августа встречи глав России, Ирана и Азербайджана связан с необходимостью «более детальной координации графиков» президентов и «поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать». «После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках», — сказал Песков.
Работа по Конституционному комитету Сирии уже «в шаге от завершения».
«В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, которые говорили о том, что в США проводятся подобные исследовательские программы [по созданию ракетного оружия], — отметил он. — Конечно, было бы странно, если бы страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны мира, не занималась такими проектами».
Песков добавил, что Владимир Путин неоднократно говорил, что «российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными».
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