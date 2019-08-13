14:32 (мск), источник: Интерфакс
Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — На Украине объявили персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове.
Контрразведка Службы безопасности Украины в Львовской области посчитала дипломата шпионом и объявила его персоной нон грата. Он покинул территорию Украины.
В СБУ полагают, что дипломат являлся российским разведчиком, работающим под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.
Как отмечается в сообщении СБУ, информация касалась политических и общественных деятелей, подразделений вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органов, а также иностранных военных инструкторов в западном регионе страны.
Гражданина Украины обвинили в госизмене, и направили материалы дела в суд.
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