Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чисто русская забава»Как появилась традиция хлопать в самолете при посадке
Фоторепортажи
18Шарлиз Терон отмечает 44-летие
26Светлое прошлое
16:34 (мск), источник: ТАСС

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/ — Над нейтральными водами Балтики к борту главы Минобороны РФ попытался приблизиться истребитель F-18.

Источник: РИА "Новости"

Истребитель страны НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.

Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву в сопровождении двух Су-27 — истребителей морской авиации Балтийского флота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самолет НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра над нейтральными водами Балтики, однако истребитель оттеснили российские летчики, не позволив ему близко подойти к лайнеру.

В Калининграде министр обороны РФ участвовал в церемонии закладки камня под строительство нового учебного заведения — филиала Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, он посетил конкурс АрМИ-2019 «Морской десант» на полигоне Хмелевка.

Читайте также
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО F-18 от самолета Шойгу над Балтикой
Во время загрузки произошла ошибка.
16:58 (мск)© Ньюстюб
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
Как Ельцин описал Путина в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд
Россияне теряют свои пенсионные накопления еще до пенсии
Воевавшую в Сирии бригаду спецназовцев ГРУ уличили в махинациях
Башенный кран рухнул на замок в Италии (видео)
Американец оказался единственным пассажиром в самолете
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Здоровье
Какая смертельная эпидемия грозит человечеству И кому поможет редактирование ДНК.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд рублей Заместитель гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка анонсировал новый мегапроект – кольцевую платную дорогу вокруг Владивостока
Кино
Кто такая Зендая, и почему весь мир от нее в эйфории Рассказываем о новой яркой звезде на голливудском небосклоне — 22-летней актрисе скандального сериала и новой подружке Человека-паука
Недвижимость
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Дети
«Дети дают нам силу». Правила воспитания Милы Йовович В этой фотогалерее мы собрали самые яркие цитаты Йовович о материнстве и воспитании
Леди
«Я девочка-воин»: как строит свою карьеру плюс-size модель Как побороть их и стать уверенной в себе личностью?
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь