16:34 (мск), источник: ТАСС
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/ — Над нейтральными водами Балтики к борту главы Минобороны РФ попытался приблизиться истребитель F-18.
Истребитель страны НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву в сопровождении двух Су-27 — истребителей морской авиации Балтийского флота.
Самолет НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра над нейтральными водами Балтики, однако истребитель оттеснили российские летчики, не позволив ему близко подойти к лайнеру.
В Калининграде министр обороны РФ участвовал в церемонии закладки камня под строительство нового учебного заведения — филиала Нахимовского