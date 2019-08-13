20:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Владимир Путин сверит часы с Эмманюэлем Макроном
Президент России готовится к рабочему визиту во Францию.
На следующей неделе президент РФ Владимир Путин побывает с однодневным рабочим визитом во Франции, где встретится со своим коллегой Эмманюэлем Макроном.
Как сообщил во вторник
Путин и Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов по международным делам.
Эмманюэль Макрон примет коллегу в своей летней резиденции — форте Брегансон на юге Франции, между Ниццей и Марселем. Президент уехал туда вместе с супругой Брижит Макрон еще в конце июля, но, как отмечают французские СМИ, на фоне вяло продолжающихся протестов «желтых жилетов» полноценный отпуск мог бы ударить по его рейтингу. Так что, по данным газеты Le Parisien, господин Макрон отдыхает всего пару часов в день, посвящая это время в основном спорту (плаванию, боксу, теннису, пробежкам и велопрогулкам), а остальное время работает.
Как отметил во вторник в беседе с журналистами французский дипломатический источник, «откровенные и доверительные» переговоры с Владимиром Путиным пройдут накануне саммита G7, который состоится
«Если бы проводили только те встречи, которые приведут к определенным результатам, их осталось бы совсем немного», — пошутил собеседник журналистов.
Галина Дудина