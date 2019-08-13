Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с миллиардными долгами дворника Ситуацию с дворником из Воскресенска, «задолжавшей» два миллиарда рублей, взяла на контроль Екатерина Семенова
Фоторепортажи
18Как создавались шедевры
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
20:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Владимир Путин сверит часы с Эмманюэлем Макроном

Президент России готовится к рабочему визиту во Францию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин побывает с однодневным рабочим визитом во Франции, где встретится со своим коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 19 августа лидеры двух государств обсудят российско-французский диалог, а также «международные проблемы»: ситуацию на Украине и «перспективы продолжения работы в нормандском формате».

Путин и Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов по международным делам.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Читайте также
«Тянуть некуда — у нас люди гибнут»

Эмманюэль Макрон примет коллегу в своей летней резиденции — форте Брегансон на юге Франции, между Ниццей и Марселем. Президент уехал туда вместе с супругой Брижит Макрон еще в конце июля, но, как отмечают французские СМИ, на фоне вяло продолжающихся протестов «желтых жилетов» полноценный отпуск мог бы ударить по его рейтингу. Так что, по данным газеты Le Parisien, господин Макрон отдыхает всего пару часов в день, посвящая это время в основном спорту (плаванию, боксу, теннису, пробежкам и велопрогулкам), а остальное время работает.

Как отметил во вторник в беседе с журналистами французский дипломатический источник, «откровенные и доверительные» переговоры с Владимиром Путиным пройдут накануне саммита G7, который состоится 24—26 августа в Биаррице, на юго-западе Франции. Дипломат напомнил, что «семерка» — это «клуб демократических стран», в кругу которых обсуждаются в том числе чувствительные политические кризисы, как в Сирии, Ливии и на Украине. «Все эти вопросы будут затронуты и накануне в Брегансоне», — пояснил он, добавив, что о возвращении России в G8 говорить пока рано: этот формат расширился, когда «Россия шла по пути либерализации» и стремилась к интеграции с Западом, и вновь сузился после «аннексии Крыма и ситуации на Украине», где обстановка остается неурегулированной. Несмотря на это, представитель Парижа напомнил о работе Франции по двум направлениям: поддержание диалога с Россией и активизация усилий по урегулированию ситуации на Украине.

Впрочем, конкретных результатов от ближайшей встречи не ожидается.

«Если бы проводили только те встречи, которые приведут к определенным результатам, их осталось бы совсем немного», — пошутил собеседник журналистов.

Галина Дудина

Читайте также
 Как власти оказали Грефу
Объявлена награда за полицейского
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд
«Роскосмос» пояснил высокие зарплаты своих сотрудников
Американец оказался единственным пассажиром в самолете
Супруги из Британии сорвали джекпот в лотерее благодаря коту
В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине
Здоровье
Какая смертельная эпидемия грозит человечеству И кому поможет редактирование ДНК.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд рублей Заместитель гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка анонсировал новый мегапроект – кольцевую платную дорогу вокруг Владивостока
Кино
Кто такая Зендая, и почему весь мир от нее в эйфории Рассказываем о новой яркой звезде на голливудском небосклоне — 22-летней актрисе скандального сериала и новой подружке Человека-паука
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Популярные темы на «Детях»
Благодать Франции 321
Группа крови 246
Невроз у детей или невоспитанность 174
Кот-живодрист 158
Леди
«Я девочка-воин»: как строит свою карьеру плюс-size модель Как побороть их и стать уверенной в себе личностью?
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь