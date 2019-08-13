21:46 (мск), источник: Lenta.Ru
Украина захотела окружить Крым режимным районом
Украина планирует создать режимный морской район вокруг Крыма. Об этом сказано на сайте украинской Госгидрографии.
Таким образом Киев хочет помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова. «Мы сможем минимизировать риски для моряков в части
По его словам, этот шаг не позволит России проводить картографирование данного района. Как отмечают в Госгидрографии, Москва создает и реализует электронные навигационные карты районов вблизи полуострова, в частности, украинского побережья Азовского моря, что создает угрозу для навигации.
Ранее 13 августа Киев заявил о праве на перекрытие канала, по которому вода поставлялась на Крымский полуостров. Представитель украинского президента подчеркнул, что «государство-оккупант само должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией. Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.
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