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21:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина захотела окружить Крым режимным районом

Украина планирует создать режимный морской район вокруг Крыма. Об этом сказано на сайте украинской Госгидрографии.

Источник: Reuters

Таким образом Киев хочет помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова. «Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события», — заявил начальник учреждения Александр Щипцов.

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По его словам, этот шаг не позволит России проводить картографирование данного района. Как отмечают в Госгидрографии, Москва создает и реализует электронные навигационные карты районов вблизи полуострова, в частности, украинского побережья Азовского моря, что создает угрозу для навигации.

Ранее 13 августа Киев заявил о праве на перекрытие канала, по которому вода поставлялась на Крымский полуостров. Представитель украинского президента подчеркнул, что «государство-оккупант само должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией. Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

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