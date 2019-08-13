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13 августа, источник: Lenta.Ru

Армию Польши захотели увеличить вдвое

Польше необходимо как минимум вдвое больше военных. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского радио», передает «Укринформ».

Источник: AFP 2019

В настоящий момент армия Польши насчитывает 100 тысяч солдат. По мнению Блащака, необходимо довести их число хотя бы до 200 тысяч. «Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, так как это гарантия безопасности», — подчеркнул он.

Министр обороны напомнил, что приоритетным направлением его политики остается увеличение численности армии. «Каждый из нас, полек и поляков, может развиваться только тогда, когда Польша в безопасности», — добавил он.

По словам Блащака, удвоить количество солдат поможет кампания «Стань солдатом Республики Польша». Ее подробности не приводятся.

В апреле польский генерал пригрозил России ядерным ударом. По мнению военного, Польша — фронтовое государство, один из первых рубежей НАТО на пути российской угрозы. При этом он считает, что в случае войны стране в одиночку не остановить Россию.

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