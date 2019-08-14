00:41 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Протестующих защитили на примере болельщиков
СПЧ просит Генпрокуратуру проверить обоснованность уголовного дела о массовых беспорядках.
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов во вторник направил письмо на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить деятельность Следственного комитета России (СКР). Господин Федотов просит «изучить материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела» о массовых беспорядках в столице 27 июля 2019 года. «Несанкционированное шествие не носило признаков массовых беспорядков», — говорится в письме. В настоящий момент фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 212 УК РФ после 27 июля, являются 14 человек. «Их хотят показательно запугать», — заявил «Ъ» председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский.
Из сообщения СПЧ об обращении в Генпрокуратуру следует, что Михаил Федотов разъясняет ведомству российское законодательство и судебную практику: «Реализация права на митинги и демонстрации не исключает протестного характера и может выражаться в критике действий, решений органов государственной власти и местного самоуправления, их политики в целом», — цитирует господин Федотов постановление Конституционного суда РФ от 18 июня 2019 года.
Выражая «серьезную озабоченность» материалами доследственной проверки СКР, на основе которых было принято решение о возбуждении уголовного дела, господин Федотов сообщает, что члены совета, ведшие мониторинг 27 июля, «не обнаружили следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия».
В письме, которое господин Федотов направил господину Чайке, также сообщается о «значительном числе задержанных граждан» 27 июля во время несанкционированного шествия по центру столицы — «1431 человек». Это число, как отмечает Михаил Федотов, подтверждается «имеющимися в распоряжении совета данными», которые однако не совпадают с официальной статистикой задержанных, обнародованной МВД, — 1074 человека (правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» ранее сообщал о 1388 задержанных).
Господин Федотов сравнивает несанкционированное шествие 27 июля с событиями в центре Москвы 9 июня 2002 года, когда после проигрыша национальной сборной в матче с Японией в ходе чемпионата мира по футболу толпа болельщиков действительно «забрасывала бутылками витрины, перевернула и сожгла несколько автомашин, громила имущество на протяжении своего движения до Лубянской площади, в результате чего пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы (в том числе 16 сотрудников милиции), один человек скончался от ножевых ранений». Тогда были возбуждены уголовные дела об участии в массовых беспорядках, осуждены по 212-й статье были не менее семи человек.
В Генпрокуратуре не ответили на запрос «Ъ» о том, получил ли Юрий Чайка письмо главы СПЧ и планирует ли давать указание, о котором просят правозащитники. Ранее в разговоре с «Ъ» Михаил Федотов сообщал о готовности направить аналогичные письма не только в Генпрокуратуру, но также в МВД, Росгвардию и СКР.
Один из авторов письма, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский, не исключает, что решение о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках «принято группой лиц, вероятно, возглавляющих силовые структуры». «Мы сейчас пишем им письма с просьбой провести проверку, и, конечно, это отчасти смешно. Но мы должны
Мария Старикова