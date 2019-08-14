Советник Зеленского выступил в защиту закона о тотальной украинизации

«Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка», — утверждает Потураев.
При этом, по его словам, необходимо исправить «некоторые баги», имеющиеся в законе.
«Потому что, вообще, ни один закон не является священной коровой. Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь соответствовать закону», — заключил соратник Зеленского.
В середине июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный в мае бывшим тогда президентом Петром Порошенко. Он предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. В апреле победивший на выборах президента Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».
По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, данный закон противоречит конституции Украины, предусматривает принудительную украинизацию всех сторон жизни с введением штрафных санкций за неиспользование украинского языка. «Эти меры лишь отталкивают население Донбасса, нарушают права миллионов других русскоязычных украинцев», — заключил Лукашевич.