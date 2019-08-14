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07:38 (мск), источник: Интерфакс

Почти половина россиян готова проголосовать за «Единую Россию»

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР прошли бы в Госдуму нового созыва в случае, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Источник: Reuters

Согласно результатам социологического исследования, среди участников опроса, готовых отправиться в этот день на избирательные участки и определиться с партией, за которую хотят голосовать, 44% респондентов отдали бы предпочтение партии власти.

По данным «Левада-центра», из тех, кто готов был бы проголосовать, и знает, за кого именно, 17% опрошенных проголосовали бы за КПРФ, и 16% респондентов отдали бы предпочтение либерал-демократам.

Опрос показал, что при проведении думских выборов в таком режиме за «Справедливую Россию» проголосовали бы 4% тех, кто пришел бы на избирательные участки. Такой же результат, согласно исследованию, имела бы Коммунистическая партия «Коммунисты России».

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По данным «Левада-центра», за партию «Яблоко» проголосовали бы 2% пришедших на избирательные участки, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, «Российской экологической партии «Зеленые» достался бы 1% голосов, на такой же результат могли бы рассчитывать «ПАРНАС» и партия «Родина».

Исследование показало, четверть россиян (24%) не пошли бы голосовать в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье, а каждый десятый (11%) не знает, кому отдать свой голос, и 3% всех опрошенных затруднились определиться с тем, пошли бы они голосовать, или нет.

Опрос проведен 18—24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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