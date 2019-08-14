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10:18 (мск), источник: ТАСС

Приблизившийся к самолету Шойгу истребитель принадлежит Испании

МАДРИД, 14 августа. /ТАСС/ — При этом за комментариями относительно случившегося в оборонном ведомстве королевства посоветовали обратиться в НАТО.

Истребитель НАТО F-18, который во вторник попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в оборонном ведомстве королевства.

«Истребитель, который виден на видео, действительно испанский, который находится под контролем НАТО», — уточнили в министерстве.

Там не стали комментировать случившееся и посоветовали обратиться за комментарием в альянс.

Как сообщалось ранее, истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу, однако его отогнали российские Су-27.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самолет министра следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву. Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

В пресс-службе альянса отметили, что истребители из миссии «воздушной полиции» альянса на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса.

В НАТО заверили, что не имели информации, кто был на борту российского самолета.
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