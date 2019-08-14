10:18 (мск), источник: ТАСС
Приблизившийся к самолету Шойгу истребитель принадлежит Испании
МАДРИД, 14 августа. /ТАСС/ — При этом за комментариями относительно случившегося в оборонном ведомстве королевства посоветовали обратиться в НАТО.
Истребитель НАТО F-18, который во вторник попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в оборонном ведомстве королевства.
«Истребитель, который виден на видео, действительно испанский, который находится под контролем НАТО», — уточнили в министерстве.
Как сообщалось ранее, истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу, однако его отогнали российские Су-27.
Самолет министра следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву. Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.
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