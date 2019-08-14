Украина передала Нидерландам материалы дела по сбитому «Боингу» MH17

Отмечается, что уголовное производство было передано Службой безопасности Украины (СБУ). Материалы дела касаются Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. При этом в ведомстве не уточняют, были ли избраны в отношении них меры пресечения и были ли они объявлены в розыск.
Ранее в июле частный детектив из Германии Йозеф Реш рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Реш предпринял собственное расследование происшествия и располагал материалами, не учтенными в расследовании Совместной следственной группы (ССГ).
Он хотел передать информацию с условием, что доказательства будут представлены в присутствии международных СМИ. Детектив объяснил это тем, что получал угрозы и опасается за свою жизнь.
19 июня совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.