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11:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина передала Нидерландам материалы дела по сбитому «Боингу» MH17

Киев передал Амстердаму уголовное производство против подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines рейса «Боинг» МН17 в Донбассе. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Источник: Reuters

Отмечается, что уголовное производство было передано Службой безопасности Украины (СБУ). Материалы дела касаются Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. При этом в ведомстве не уточняют, были ли избраны в отношении них меры пресечения и были ли они объявлены в розыск.

Ранее в июле частный детектив из Германии Йозеф Реш рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».

Реш предпринял собственное расследование происшествия и располагал материалами, не учтенными в расследовании Совместной следственной группы (ССГ).
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Он хотел передать информацию с условием, что доказательства будут представлены в присутствии международных СМИ. Детектив объяснил это тем, что получал угрозы и опасается за свою жизнь.

19 июня совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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