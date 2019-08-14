Посол США в России рассказал о перспективах сохранения ДСНВ

«Не думаю, что такие страны, как США и Россия, — а это крупнейшие мировые ядерные державы, — должны позволять себе закрывать двери и прекращать диалог. Мы обязаны продолжать обсуждать контроль над вооружениями, обязаны ради безопасности и процветания в мире», — заявил Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, осталась ли возможность сохранить СНВ-3 после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Дипломат подчеркнул, что на прекращении действия ДРСМД «контроль над вооружениями не прекращается».
«Прекращается действие соглашения, которое, к сожалению, и так не соблюдалось. И мы многократно взаимодействовали с Россией, чтобы исправить ситуацию», — добавил он.
В отношении же СНВ-3, по его словам, ситуация «гораздо лучше», к февралю 2018 года в соответствии с договором обе стороны «успешно уложились в основные лимиты по стратегическому наступательному вооружению и пусковым установкам».
«Сейчас мы должны решить, продлевать этот договор или нет. Принято это решение должно быть в феврале 2021 года, то есть у нас есть еще пять лет… Я не знаю, как именно это будет решено. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мой президент, президент Соединенных Штатов, очень поддерживает соглашение о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, которое продвигает наши интересы и отвечает требованиям времени», — заявил Хантсман.
Он пояснил, что с того момента, как был заключен договор, ситуация с вооружением в мире сильно изменилась за счет кибервооружений, гиперзвукового оружия, подводных носителей ядерного оружия и торпед с ядерным зарядом, а Китай еще не демонстрировал «стремительного прогресса» в области создания собственного стратегического вооружения.
Остается множество нерешенных вопросов в плане направления дальнейших переговоров, и мне кажется, что обе стороны понимают, что тут необходима доработка.
«Будут еще обсуждения, будет консенсус и разногласия по поводу того, какой именно инструмент выбрать: продлевать ли новый договор об СНВ или принимать что-то принципиально новое. Достаточно сказать, что мы сейчас больше об этом говорим», — заявил дипломат, добавив, что эта тема станет центральным компонентом переговоров РФ и США в будущем.