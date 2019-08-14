16:19 (мск), источник: Daily Storm
Украинскую автокефальную православную церковь ликвидировали
Она войдет в состав Киевской митрополии ПЦУ.
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила свое существование и присоединится к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ). Все доверенности на ее имя, изданные до 29 июля, отозваны. Кредиторы могут предъявить свои претензии до 3 октября 2019 года.
«29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц внесена запись о прекращении религиозной организации «Патриархия Украинской автокефальной православной церкви» путем присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви», — сообщают «Украинские новости» со ссылкой на «Голос Украины».
4 июля глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет сравнил председателя новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания с Иудой. Филарет также заявил, что у ПЦУ нет будущего, и подчеркнул, что сам себя считает патриархом УПЦ КП.
УАПЦ была создана в 1919 году и существовала до 1937 года. После этого она действовала как архиепархия Польской православной церкви и была восстановлена в 1990 году. Самораспустилась 15 декабря 2018 года.
В январе 2019-го Константинопольский патриарх передал Епифанию томос об автокефалии. Патриарх Филарет активно участвовал в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Но затем стал высказывать недовольство в отношении новой организации и самого Епифания. Филарет также объявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата, хотя после создания ПЦУ он должен был быть распущен.
Генри Достоевский
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