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17:24 (мск), источник: РИА Новости

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

БЕРЛИН, 14 авг — РИА Новости. В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Источник: РИА Новости
Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора. Таким образом, была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире.

«Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы», — сказала Меркель.

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По словам Меркель, «НАТО найдет общий ответ» в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг. Берлин — «часть НАТО, и он будет вести себя в этой связи как партнер по НАТО», подчеркнула она.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства.

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При этом доказательств, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» условий соглашения.

В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Второго августа договор прекратил действовать.

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Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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