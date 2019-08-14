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14 августа, источник: Коммерсантъ

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Источник: AFP 2019

По словам госпожи Соболь, она приняла такое решение по просьбе матери Алексея Миняйло, арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля. «Алексей держит ее в солидарность со мной с позднего вечера 13 июля. Со дня, когда рабочая комиссия избиркома 43 округа в Мосгордуму вынесла решение об отказе мне в допуске на выборы», — написала она.

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Напомним, 13 июля рабочая комиссия Мосгоризбиркома обнаружила недопустимое количество брака в подписях за кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь (забраковали 725 подписей — 15% от общего числа при допустимом браке 10%). Госпожа Соболь не согласилась с результатами проверки и объявила голодовку.

Алексей Миняйло — один из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля. Акция проходила в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и Константин Янкаускас. По делу уже арестованы 14 человек.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность уголовного дела о массовых беспорядках, поскольку не увидел в несанкционированном шествии «признаков массовых беспорядков».

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