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14 августа, источник: Газета Коммерсантъ

Геннадий Зюганов требует отставки главы Мосгоризбиркома

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал требование однопартийцев об отставке главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. По его словам, на месте главы Центризбиркома Эллы Памфиловой он отправил бы его в отставку «немедленно, выразил бы недоверие, там бы назначили заместителя и пошли бы дальше».

Источник: Reuters

«Я сказал сразу, что он изжил себя полностью, — отметил господин Зюганов.— Сидит 26 лет — и каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли. Если бы он ответственно отнесся к делу — никого бы из так называемых “Коммунистов России” не было бы. Их нет в Москве, а собрать пять-шесть тысяч (подписей для регистрации) в августе в Москве — это очень сложная задача, мы собирали по 200−300−500 тыс. подписей. Я наизусть знаю эту операцию».

Напомним, избиркомы зарегистрировали кандидатов от партии «Коммунисты России» в 29 округах, кандидатов от КПРФ — в 44.

Напомним, ранее отставки председателя Мосгоризбиркома потребовали кандидаты в Мосгордуму от КПРФ: 7 августа они вручили секретарю городской избирательной комиссии «Заявление сорока пяти», в котором предложили изменить ее состав и снять с должности господина Горбунова, так как он не смог гарантировать «равные избирательные права для всех кандидатов».

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С кандидатами-коммунистами встретилась глава ЦИКа Элла Памфилова, которая заявила, что замена председателя Мосгоризбиркома назрела, но снять Валентина Горбунова своим указанием она не может: «Мы можем выразить недоверие. Выразить недоверие можно и нужно будет, если мои коллеги по ЦИКу меня поддержат. Но к этому надо серьезно подготовиться, собрать все факты, разобраться с работой каждой окружной комиссии и сделать очень серьезные выводы».

Господин Горбунов ранее назвал беспочвенными обвинения в свой адрес. 8 августа в ходе заседания Мосгоризбиркома он заявил, что 60% заявлений, поступивших в Мосгорсуд от кандидатов в Мосгордуму, подали члены КПРФ в отношении конкурентов по своим избирательным округам, добиваясь лишения их регистрации.

В свою очередь, в КПРФ в среду заявили о готовности предоставить до 10 тыс. мандатов наблюдателей представителям всех политических сил для работы на избирательных участках на выборах в Мосгордуму: «Мы приглашаем всех, кого не зарегистрировали, их представителей, ассоциацию “Голос” — всех желающих принять участие в наблюдении во время единого дня голосования», — сказала кандидат в МГД от КПРФ Анастасия Удальцова.

Николай Борисов

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