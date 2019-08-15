Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заход на брюхоСамые удачные аварийные посадки самолётов
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
18Шарлиз Терон отмечает 44-летие
14:54 (мск), источник: ТАСС

МВД РФ: около 3 млн украинцев могут получить российское гражданство в упрощенном порядке

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Около трех миллионов граждан Украины, попадающих в льготную категорию, могут получить российское гражданство. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Источник: РИА "Новости"

«Общее число лиц, которые могут воспользоваться [новыми правилами получения гражданства в упрощенном порядке — прим. ТАСС] около 3 млн граждан Украины», — сказала она.

МВД России планирует увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства после наплыва желающих получить российское гражданство, сказала Казакова.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает порядок получения российских паспортов в том числе жителями Донецкой и Луганской народных республик.

С 14 июня 2019 года граждане ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Выдача документов производится на территории Ростовской области. С 1 июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов. Такая услуга доступна в 47 отделениях связи.

Читайте также
Россия: Первые жители ДНР и ЛНР прибыли в Россию для получения гражданства
Во время загрузки произошла ошибка.
14 июня© Ньюстюб
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
Как Ельцин описал Путина в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле
В Кремле ответили на вопрос о награждении летчиков А321
СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Дочь Брюса Ли предложила Квентину Тарантино заткнуться
Бурый медведь присоединился к отдыхающим на пляже в Урюпинске
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Rio, «Веста», «Солярис» и «Камри»: реальные отзывы и мнения Самыми популярными «трехлетками» на российском вторичном рынке в 2019 году являются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. Но что сами владельцы думают об этих машинах? Какие у них плюсы и минусы?
Кино
Кейт Бланшетт заранее попросила у всех прощения за новый фильм Актриса призналась, что собирается уйти из кино
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Дети
3-летний мальчик провел две ночи в сибирской тайге и выжил В поисках участвовали более тысячи человек
Леди
Ксения Алферова снялась топлес на берегу моря Актриса наслаждается морем и солнцем.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь