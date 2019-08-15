МВД РФ: около 3 млн украинцев могут получить российское гражданство в упрощенном порядке

«Общее число лиц, которые могут воспользоваться [новыми правилами получения гражданства в упрощенном порядке — прим. ТАСС] около 3 млн граждан Украины», — сказала она.
МВД России планирует увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства после наплыва желающих получить российское гражданство, сказала Казакова.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает порядок получения российских паспортов в том числе жителями Донецкой и Луганской народных республик.
С 14 июня 2019 года граждане ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Выдача документов производится на территории Ростовской области. С 1 июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов. Такая услуга доступна в 47 отделениях связи.
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