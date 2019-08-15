«Нафтогаз Украины» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Речь идет о взыскании 2,6 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен украинской стороне по суду, плюс проценты. По словам Витренко, взыскание начнется в середине 2020-го и закончится к концу того же года.
Топ-менеджер компании напомнил, что «Нафтогаз» добился ареста активов российской компании в Великобритании и Нидерландах, а также ограничительных мер в Люксембурге и Швейцарии.
Сейчас «Нафтогаз» добивается отдельных судебных решений, чтобы получить разрешение на реализацию арестованного имущества.
Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа для транзита. Однако с учетом задолженности Украины перед Россией за поставки газа по предыдущим судам, сумма долга перед «Нафтогазом» уменьшилась до 2,56 миллиарда долларов.
В российской компании решения суда обжаловали, однако украинская сторона не хочет ждать итогов апелляции и начала изымать активы «Газпрома» в зарубежных юрисдикциях. Между тем сумма долга «Газпрома» из-за нежелания исполнить решение арбитража каждый год увеличивается почти на 200 миллионов долларов набежавших процентов.