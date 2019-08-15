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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

«Нафтогаз Украины» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Украинская компания «Нафтогаз» до конца 2020 года планирует получить около трех миллиардов долларов за счет продажи активов «Газпрома», взысканных по решению Стокгольмского арбитражного суда. Об этом пишет издание «Экономическая правда» со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Юрия Витренко.

Источник: Reuters

Речь идет о взыскании 2,6 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен украинской стороне по суду, плюс проценты. По словам Витренко, взыскание начнется в середине 2020-го и закончится к концу того же года.

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Топ-менеджер компании напомнил, что «Нафтогаз» добился ареста активов российской компании в Великобритании и Нидерландах, а также ограничительных мер в Люксембурге и Швейцарии.

Сейчас «Нафтогаз» добивается отдельных судебных решений, чтобы получить разрешение на реализацию арестованного имущества.

Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа для транзита. Однако с учетом задолженности Украины перед Россией за поставки газа по предыдущим судам, сумма долга перед «Нафтогазом» уменьшилась до 2,56 миллиарда долларов.

В российской компании решения суда обжаловали, однако украинская сторона не хочет ждать итогов апелляции и начала изымать активы «Газпрома» в зарубежных юрисдикциях. Между тем сумма долга «Газпрома» из-за нежелания исполнить решение арбитража каждый год увеличивается почти на 200 миллионов долларов набежавших процентов.

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