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09:43 (мск), источник: РИА Новости

За выгул опасных собак без намордника предложили штрафовать

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника. Об этом говорится в письме, которое он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает RT.

Источник: spirithopefoster/СС0

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника. Об этом говорится в письме, которое он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает RT.

Как пишет Аманлиев, закон «О жестоком обращении с животными» запрещает выгуливать опасных собак без намордника и поводка, но наказание за это нарушение до сих пор не предусмотрено.

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«Наличие объективно существующей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов», — отмечает правозащитник.

Поэтому он предлагает наказывать нарушителей штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, административным арестом на срок от пяти до десяти суток или обязательными работами до 30 часов.

В конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы. Список сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.

С 1 января следующего года запрещается выгул собак этих пород без намордника и поводка. Исключение составляют случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца, причем у входа должна быть табличка, предупреждающая о потенциально опасном для человека животном.

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