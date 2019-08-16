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15:55 (мск), источник: РИА Новости

В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров

СТОКГОЛЬМ, 16 авг — РИА Новости. Гренландия открыта для сотрудничества в области бизнеса, но не для продажи, заявили в МИД автономной территории в ответ на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп заинтересован в покупке острова.

Источник: CC0/Barni1
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Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии — крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании. Среди обсуждаемых вопросов — возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Издание напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.

«Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыба, морепродукты, возобновляемая энергия, она является перспективным направлением для развития туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи», — говорится в сообщении МИД Гренландии в Twitter.

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