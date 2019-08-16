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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Путин присвоил звания Героев России двум пилотам аварийно севшего А321

АНАПА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил летчикам «Уральских авиалиний», посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

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«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Он пояснил, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа — орденами Мужества.

Президент также выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — сказал он.

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«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <…> удовлетворительной», — заметил Путин.

«Чудо на кукурузном поле»

Самолет А321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.

Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием также занимается специальная комиссия.

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