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19:26 (мск), источник: РИА Новости

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Источник: РИА Новости

«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира», — написала она в фейсбуке, пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные.

Кроме того, дипломат напомнила о том, что американские власти незаконно захватили объекты недвижимости, принадлежащие России, а также неоднократно похищали людей в других странах.

«Если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Но что намного важнее — выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», — заключила дипломат.

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О том, что Россия ворует у США технологии, Болтон заявил в интервью «Голосу Америки», говоря о ЧП на военном полигоне под Северодвинском, где 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя погибли пять человек.

Российские политики назвали эти обвинения голословными и неприемлемыми. Так, депутат Госдумы Александр Шерин потребовал, чтобы США предъявили ракету, технологию производства которой Россия якобы пытается украсть.

А сенатор Франц Клинцевич отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.

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13:13 (мск)© Ньюстюб
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