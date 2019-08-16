Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий

«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира», — написала она в фейсбуке, пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные.
Кроме того, дипломат напомнила о том, что американские власти незаконно захватили объекты недвижимости, принадлежащие России, а также неоднократно похищали людей в других странах.
«Если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Но что намного важнее — выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», — заключила дипломат.
О том, что Россия ворует у США технологии, Болтон заявил в интервью «Голосу Америки», говоря о ЧП на военном полигоне под Северодвинском, где 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя погибли пять человек.
Российские политики назвали эти обвинения голословными и неприемлемыми. Так, депутат Госдумы Александр Шерин потребовал, чтобы США предъявили ракету, технологию производства которой Россия якобы пытается украсть.
А сенатор Франц Клинцевич отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.