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16:05 (мск), источник: Интерфакс

В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал Al Arabiya.

Источник: AFP 2019

Этот документ определяет главные принципы трехлетнего переходного периода до проведения выборов в стране. Церемония подписания состоялась в Хартуме.

До этого момента представители военных и оппозиционного движения «Силы за свободу и перемены» подписали политическую и конституционную декларации.

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Ранее на этой неделе представители основных гражданских протестных организаций Судана — «Сил за свободу и перемены» и «Суданского революционного фронта» — провели встречу в Каире, на которой согласовали позиции перед подписанием финального соглашения.

В соглашении также закреплены договоренности о формировании Суверенного совета — органа власти, в который войдут как военные, так и гражданские представители. Ей предшествовали длительные переговоры на фоне массовых акций протеста против единовластия военных.

Создание Суверенного совета поможет стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибло более сотни человек.

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара Башира.

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