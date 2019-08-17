В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Этот документ определяет главные принципы трехлетнего переходного периода до проведения выборов в стране. Церемония подписания состоялась в Хартуме.
До этого момента представители военных и оппозиционного движения «Силы за свободу и перемены» подписали политическую и конституционную декларации.
Ранее на этой неделе представители основных гражданских протестных организаций Судана — «Сил за свободу и перемены» и «Суданского революционного фронта» — провели встречу в Каире, на которой согласовали позиции перед подписанием финального соглашения.
В соглашении также закреплены договоренности о формировании Суверенного совета — органа власти, в который войдут как военные, так и гражданские представители. Ей предшествовали длительные переговоры на фоне массовых акций протеста против единовластия военных.
Создание Суверенного совета поможет стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибло более сотни человек.
Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара Башира.