02:16 (мск), источник: Daily Storm
Три НПО в Малайзии призвали власти отложить суд по делу о крушении MH17
Организации требуют вновь проверить находки международной следственной группы.
Три неправительственные организации (НПО), работающие в Малайзии, призвали
Суд, назначенный на март 2020 года, необходимо отложить до окончания повторной проверки, полагают представители организаций.
С требованием отложить суд выступили три НПО: Perdana Global Peace Foundation (Малайзийский фонд глобального мира), International Movement for a Just World (JUST, Международное движение за справедливый мир) и Global Research (Центр глобальных исследований), сообщает издание The Star.
Представители организаций на совместной конференции в малайзийском городе Гомбак сообщили, что подготовили собственный план действий в ответ на опубликованные отчеты международной следственной группы и передадут его в ближайшие дни
Очень срочная задача сейчас — остановить начало судебного процесса, назначенного на март следующего года. Многие важные вопросы [в докладе следственной группы] остались неразрешенными.
Ранее в МИД Малайзии призвали мировое сообщество провести открытое расследование крушения Boeing MH17 в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России по данному делу. Глава ведомства Сайфуддин Абдулла предположил, что участвующие в расследовании крушения лайнера государства могут скрывать некоторые подробности дела. Также в июле
Самолет Malaysia Airlines рейса MH17 потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом. Воздушное судно, на борту которого находились 298 человек, следовало из Амстердама в
В июне 2019-го ССГ назвала трех россиян и одного украинца подозреваемыми по делу о катастрофе. Среди них один из бывших лидеров ополченцев Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
Егор Латышев
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