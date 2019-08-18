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02:16 (мск), источник: Daily Storm

Три НПО в Малайзии призвали власти отложить суд по делу о крушении MH17

Организации требуют вновь проверить находки международной следственной группы.

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Три неправительственные организации (НПО), работающие в Малайзии, призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов потребовать приостановки суда по делу о крушении Boeing Малайзийских авиалиний в 2014 году.

По мнению этих НПО, в докладе международной следственной группы слишком много «белых пятен» и недостаточно ответов на ключевые вопросы дела, поэтому его необходимо перепроверить.

Суд, назначенный на март 2020 года, необходимо отложить до окончания повторной проверки, полагают представители организаций.

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С требованием отложить суд выступили три НПО: Perdana Global Peace Foundation (Малайзийский фонд глобального мира), International Movement for a Just World (JUST, Международное движение за справедливый мир) и Global Research (Центр глобальных исследований), сообщает издание The Star.

Представители организаций на совместной конференции в малайзийском городе Гомбак сообщили, что подготовили собственный план действий в ответ на опубликованные отчеты международной следственной группы и передадут его в ближайшие дни премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду. Документ призывает главу правительства встретиться с его нидерландским коллегой Марком Рютте и договориться о приостановке судебных действий.

Очень срочная задача сейчас — остановить начало судебного процесса, назначенного на март следующего года. Многие важные вопросы [в докладе следственной группы] остались неразрешенными.
Чандра Музаффар
президент JUST, доктор

Ранее в МИД Малайзии призвали мировое сообщество провести открытое расследование крушения Boeing MH17 в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России по данному делу. Глава ведомства Сайфуддин Абдулла предположил, что участвующие в расследовании крушения лайнера государства могут скрывать некоторые подробности дела. Также в июле премьер-министр Малайзии обвинил Совместную следственную группу (ССГ), занимающуюся делом MH17, в предвзятости.

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По словам политика, члены ССГ уже убеждены в причастности РФ к катастрофе и игнорируют позицию его страны.

Самолет Malaysia Airlines рейса MH17 потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом. Воздушное судно, на борту которого находились 298 человек, следовало из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа. По версии следствия, самолет был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В июне 2019-го ССГ назвала трех россиян и одного украинца подозреваемыми по делу о катастрофе. Среди них один из бывших лидеров ополченцев Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Егор Латышев

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