07:24 (мск), источник: Lenta.Ru
Порошенко рассказал о «страхах» России
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook, чего «боится» Россия.
«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — написал Порошенко.
Зимой 2018 года Порошенко уже рассказывал о страхах, которые, по его мнению, есть у российской стороны.
«Россия боится трех вещей:
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