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07:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко рассказал о «страхах» России

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook, чего «боится» Россия.

Источник: AP 2019

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — написал Порошенко.

Зимой 2018 года Порошенко уже рассказывал о страхах, которые, по его мнению, есть у российской стороны.

«Россия боится трех вещей: во-первых, нашего единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие в Украине — на Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, [президент России Владимир] Путин ненавидит европейский успех Украины, и это для нас дополнительная мотивация еще решительнее проводить реформы и возвращать Украину к европейской семье», — заявил политик.

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