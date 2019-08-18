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10:22 (мск), источник: ТАСС

Шойгу подтвердил готовность РФ вести диалог с США по ракетам средней и меньшей дальности

Глава Минобороны отметил, что Россия не будет размещать свои ракеты в Европе и Азии, пока это не сделают Соединенные Штаты.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия по-прежнему готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из соответствующего договора. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (у США — прим. ТАСС) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся [американские ракеты] в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там», — сказал Шойгу.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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