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15:04 (мск), источник: ТАСС

Китай призвал ЕС немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга

В заявлении постоянного представительства КНР при Европейском союзе подчеркивается, что проблемы Гонконга «являются в чистом виде внутренним делом Китая».

Источник: AFP 2019

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Китая призывает Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении постоянного представительства КНР при Европейском союзе.

«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом», — указывается в документе.

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«Намерены подчеркнуть, что дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации. ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР. Китай глубоко обеспокоен этим и выражает решительный протест в связи с такими действиями», — указывается в заявлении постпредства КНР при ЕС.

Как отмечается в заявлении, принцип «Одна страна, две системы» прописан в конституции КНР и основном законе Гонконга, а не в нормах международного права. «Центральное правительство продолжит решительно и непоколебимо проводить политику “Одна страна, две системы” и будет поддерживать долгосрочную стабильность и процветания Гонконга», — говорится в документе миссии.

В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини призвала власти Гонконга к сдержанности и отказу от насилия против участников протестов. Как отмечалось в ее заявлении, «критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные шаги для деэскалации обстановки».

Ситуация в Гонконге

В начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

Источник: AFP 2019

В эти выходные в городе проходит очередной митинг. В настоящее время десятки тысяч демонстрантов продолжают массовые акции протеста. Они разделились на две группы: многие участники остались на разрешенную властями манифестацию в парке Виктория, в то время как другая часть проводит марш по центральным улицам вопреки запретам полиции. Организаторы митинга из продемократического движения «Гражданский фронт за права человека» обещали провести его мирно. Они рассчитывали собрать не менее 300 тыс. человек, однако уже становится ясно, что эта цифра окажется значительно большей.

Источник: AFP 2019

По задумке организаторов, он должен носить мирный характер. По свидетельству корреспондента ТАСС, в отличие от многих предыдущих акций, участники нынешней не носят защитных касок и очков, что говорит об отсутствии радикального настроя и планов ожесточенных стычек с полицией. В субботу в нескольких районах города также имели место демонстрации, но они прошли без столкновений с силами правопорядка.

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