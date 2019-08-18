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15:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Британия захотела вытеснить ЧВК Вагнера из Африки

Великобритании следует наращивать военный потенциал в Африке, чтобы помешать России усилить свое влияние в регионе. Таким мнением поделился глава Генштаба страны Ник Картер в беседе с The Times.

Источник: AFP 2019

По его словам, военная помощь африканским странам необходима, чтобы развивающиеся государства могли «ориентироваться скорее на Запад, а не на группу Вагнера [ЧВК Вагнера]».

Собеседник издания подчеркнул, что Россия стала «настоящим мастером» в манипулировании информационным пространством и стремится выдавать собственную точку зрения за истину. «Они очень грамотно действуют в киберпространстве. И я думаю, что они хорошо научились убеждать другие страны, что Россия для них является лучшим союзником, чем страны Запада», — добавил он.

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Картер также заявил, что «угроза со стороны Москвы» распространилась гораздо быстрее, чем предполагали британские эксперты. Он считает, что армия Соединенного Королевства должна быстрее модернизироваться.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

Согласно официальной информации МИД России, в ЦАР направлены 175 российских инструкторов — 170 гражданских и 5 военных. Это было сделано с санкции Совбеза ООН. Их задача — обучение местных военных навыкам обращения с оружием и техникой. Все остальные данные о российских инструкторах в ЦАР на Смоленской площади назвали «беззастенчивой дезинформационной вакханалией».

22 января прошлого года Картер в публичном докладе заявил, что Великобритания отстает от России в плане расходов на оборону и военных возможностей. По его мнению, Соединенное Королевство рискует остаться беззащитным перед лицом внешних угроз, в том числе в случае гибридной войны со стороны России и других потенциально враждебных государств.

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