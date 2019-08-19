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00:18 (мск), источник: Газета.Ру

Протест в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек

В акции в Гонконге приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов акции.

Источник: Reuters

По словам представителя организаторов Джимми Шама, огромная группа людей, которую они не могут подсчитать, собралась в Центральном районе.

«Но я уверен, что общее число принявших участие значительно больше 1,7 миллиона человек», — отметил Шам.

Как отмечается, протестующие выкрикивали оскорбления в адрес сотрудников полиции, светили лазерами и стучали зонтами по ограждениям.

Однако радикальных действий, как подчеркивается, они не предпринимали.

Всего в Гонконге живет приблизительно семь с половиной миллиона человек.

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