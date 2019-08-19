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02:46 (мск), источник: BFM.ru

Владимир Путин посетит Францию с рабочим визитом. Чего ждать от этой встречи?

«Реальная тема встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона — Сирия и Украина», — сказал Business FM французский политолог Николя Тенцзер.

Источник: Reuters

Предстоящий уход Ангелы Меркель из политики превращает Эммануэля Макрона на ближайшее время в главного визави Владимира Путина со стороны Европы. Мнения комментаторов по поводу его приглашения в дипломатическую резиденцию Брегансон разделились.

Одни считают, что Макрон совершает ошибку. Другие выражают надежду на возобновление диалога и напоминают, что именно в этой резиденции президент Франции Франсуа Миттеран и канцлер Германии Гельмут Коль во время встречи в 1985 году решили установить прямую телефонную линию между Кремлем и Елисейским дворцом, что стало одним из шагов к окончанию холодной войны.

Встреча российского и французского президентов состоится всего за несколько дней до саммита «большой семерки» в Биаррице, и это не совпадение.
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На этом факте французская сторона всячески делает акцент, хотя и неофициально. То есть очевиден намек на то, что Франция в некотором смысле пытается вернуть Россию в работу этого клуба.

Однако о полноценном возвращении речь не идет, так как одновременно подчеркивается, что «семерка» — это «клуб демократических государств». Россия вышла из формата G8 из-за событий на Украине и присоединения Крыма, однако диалог необходим, хотя сейчас ситуация больше похожа на диалог Запада с СССР.

Россия, со своей стороны, тоже попыталась подать позитивные сигналы: одного из фигурантов дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест. Причем в беседе с журналистами помощник российского президента Юрий Ушаков прямо увязал это с визитом Владимира Путина во Францию и напомнил, что это уголовное дело тот ранее обсуждал с Макроном. Но французский политический класс вряд ли расценит это как полноценный жест, говорит влиятельный французский политолог Николя Тенцзер:

Отмена тюремного заключения для этого французского руководителя на самом деле не может восприниматься как жест, поскольку это всего лишь мера элементарной справедливости. Я не думаю, что этому должно быть уделено слишком много внимания. Реальная тема встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона — Сирия и Украина.
Николя Тенцзер
французский политолог

«Однако я не верю, что по этим двум вопросам мы действительно можем ожидать какого-либо существенного прогресса. Так что поле для маневра у президента Макрона, очевидно, крайне мало».

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Особо подчеркивается, что Макрон примет Путина на своем рабочем месте. Помимо таких тем, как безопасность, энергетика и торговля, во время встречи неминуемо будут обсуждаться вопросы, связанные с Ираном и его ядерной программой, с Сирией, в частности ситуация в Идлибе, а также с конституционным процессом, который должен вот-вот начаться в стране.

И, конечно же, вопрос Украины, который на фоне избрания нового президента и нового парламента рискует стать главной темой. Тут следует напомнить, что недавний призыв Владимира Зеленского провести переговоры в нормандском формате в связи с гибелью украинских военнослужащих под Мариуполем фактически проигнорирован европейской и французской дипломатией.

Очевидно, что европейские политики продолжают с определенным недоверием присматриваться к молодому украинскому президенту.

При этом формировать свою позицию и стиль отношений с ним они хотят, делая поправку на отношение к нему Владимира Путина.

Ситуацию комментирует генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов:

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«Алгоритм работы в нормандском формате имеет свои законы. Если речь идет о первой встрече с новым президентом на высшем уровне, то все стороны хотели бы, чтобы эта встреча была продуктивной. Она не может свестись к какому-то заявлению, декларациям. Здесь для Макрона очень важно, чтобы этот выстрел не оказался холостым. Все понимают, что от позиции российского президента зависит очень многое».

Вопрос прав человека на встрече если и будет затрагиваться, то, скорее всего, очень ограниченно и поверхностно. Во всяком случае, тема московских протестов и связанных с ними арестов и уголовных процессов подниматься, вероятно, не будет вообще.

Франция находится не в самом лучшем положении, чтобы обсуждать эти темы, после того как ее саму верховный комиссар ООН обвинил в непропорциональном использовании полицейской силы в ходе манифестаций «желтых жилетов» — в одной компании с Венесуэлой, Гаити и Суданом.

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