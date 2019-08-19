01:36 (мск), источник: РИА Новости
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец
По его словам, в ходе переговоров с Москвой
«Нет, я должен спросить это у своего народа. Когда мы проведем референдум, если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что <…> мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу», — привел
Около 96 процентов проголосовавших поддержали предложенную конституцию, автором которой был президент