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01:36 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу On TV.

Источник: РИА Новости

По его словам, в ходе переговоров с Москвой Ахмат-Хаджи Кадыров заявил о необходимости общенационального референдума по этому вопросу.

«Нет, я должен спросить это у своего народа. Когда мы проведем референдум, если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что <…> мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу», — привел Кадыров-младший слова своего отца.

В 2003 году состоялся всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе России.

Около 96 процентов проголосовавших поддержали предложенную конституцию, автором которой был президент Ахмат-Хаджи Кадыров. После ее принятия Кадыров.

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