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00:40 (мск), источник: ТАСС

Премьер Дании исключила возможность продажи Гренландии Соединенным Штатам

ТАСС, 18 августа — Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты.

Источник: AFP 2019

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии — автономии в составе королевства. Так она прокомментировала в воскресенье в интервью газете Sermitsiaq сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы поднимал вопрос о возможности покупки острова.

Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это [разговор о покупке острова] несерьезно.

С воскресенья она находится с визитом в автономии, который завершит в понедельник.

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«Правительство Гренландии четко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли. И такой подход полностью разделяет датское правительство. Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты», — заявил ранее в интервью телеканалу TV 2 министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп спрашивал у советников, могут ли США купить Гренландию, и проявлял интерес к этой возможности. Источники газеты отмечали, что нет ясности относительно того, серьезно ли относится к этому глава Белого дома. Некоторые из них считают, что Трамп говорил об этом в шутку. Но в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил, что Трамп интересуется возможностью такого приобретения.

Планируется, что президент США посетит Данию 2—3 сентября.

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