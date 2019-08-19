00:40 (мск), источник: ТАСС
Премьер Дании исключила возможность продажи Гренландии Соединенным Штатам
ТАСС, 18 августа — Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты.
Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это [разговор о покупке острова] несерьезно.
С воскресенья она находится с визитом в автономии, который завершит в понедельник.
«Правительство Гренландии четко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли. И такой подход полностью разделяет датское правительство. Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты», — заявил ранее в интервью телеканалу TV 2 министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.
В четверг газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп спрашивал у советников, могут ли США купить Гренландию, и проявлял интерес к этой возможности. Источники газеты отмечали, что нет ясности относительно того, серьезно ли относится к этому глава Белого дома. Некоторые из них считают, что Трамп говорил об этом в шутку. Но в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил, что Трамп интересуется возможностью такого приобретения.
Планируется, что президент США посетит Данию