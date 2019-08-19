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08:03 (мск), источник: Интерфакс

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, сообщает в ночь на понедельник гибралтарская телерадиокомпания GBC News в твиттере.

Источник: Reuters

Также она опубликовала видео с судном, покидающим Гибралтар. Судя по освещению на опубликованных кадрах, это произошло вечером.

GBC News напоминает, что перед тем, как уйти в плавание, судно Grace 1 было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

Сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз будет доставлен не в Сирию.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

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