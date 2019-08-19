Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Также она опубликовала видео с судном, покидающим Гибралтар. Судя по освещению на опубликованных кадрах, это произошло вечером.
GBC News напоминает, что перед тем, как уйти в плавание, судно Grace 1 было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.
Сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз будет доставлен не в Сирию.
После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.