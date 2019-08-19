10:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Жена Нетаньяху устроила дебош и выбросила каравай на Украине
Сара Нетаньяху — жена
Отмечается, что супруге еврейского лидера не понравилось, что командир корабля якобы не поприветствовал ее на борту должным образом. За это она попыталась отчитать его, в гневе направившись к кабине пилотов. Известно, что туда ее не пустили, однако после этого пилот второй раз поприветствовал Нетаньяху в воздухе с акцентом на ее имя.
Кроме того, сообщается, что после прилета израильскую пару встречали девушки в традиционном украинском наряде и с караваем хлеба. Премьер выполнил традиционный ритуал с ним, мокнув кусочек в соль и передал его Саре, которая бросила его на пол.
Ранее жена премьера была признана виновной по делу о нецелевом расходовании государственных средств на еду на сумму в 100 тысяч долларов. Суд приговорил Нетаньяху к выплате 55 тысяч шекелей (более 15 тысяч долларов), она получила судимость. При этом государство оставило за собой право подать в суд по гражданским делам ради выплаты еще 175 тысяч шекелей.