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16:49 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» 1932−33 годов геноцидом украинского народа.

Источник: Пресс-служба Президента Украины

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий.

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«Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать “голодомор” актом геноцида украинского народа», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Израиля в Киеве в понедельник.

Власти Украины объявили «голодомор» геноцидом и актом «тоталитарного террора» против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка «политизировать историю», внести «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».

Голод 1932−1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек разных национальностей, из них 3−3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2−2,5 миллиона — в РСФСР.

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