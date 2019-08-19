16:49 (мск), источник: РИА Новости
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» 1932−33 годов геноцидом украинского народа.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий.
«Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать “голодомор” актом геноцида украинского народа», — заявил Зеленский на совместной
Власти Украины объявили «голодомор» геноцидом и актом «тоталитарного террора» против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка «политизировать историю», внести «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».
Голод 1932−1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть
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