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14:44 (мск), источник: РИА Новости

Швейцарские истребители сопроводили российский правительственный самолет

МАРСЕЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолеты специального летного отряда «Россия» в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.

После посадки Дмитрий Песков прокомментировал сопровождение российского правительственного самолета швейцарскими истребителями.

Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Владимир Путин сегодня прибудет во Францию с однодневным визитом и проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном.

В Кремле сообщили, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, на Украине, а также Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

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