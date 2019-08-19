14:44 (мск), источник: РИА Новости
Швейцарские истребители сопроводили российский правительственный самолет
МАРСЕЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Два истребителя швейцарских
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его
После посадки Дмитрий Песков прокомментировал сопровождение российского правительственного самолета швейцарскими истребителями.
Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства.
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В Кремле сообщили, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, на Украине, а также Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.