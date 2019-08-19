15:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Госдума создала комиссию по изучению фактов вмешательства во внутренние дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании объявил о создании комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России.
Как и предполагал «Ъ», возглавил комиссию председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, первое заседание комиссии состоится 30 августа, передает «РИА Новости».
В комиссию вошли 12 человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что комиссия «начнет работу незамедлительно», и вошедших в ее состав депутатов отзовут из отпусков. Комиссия будет приглашать зарубежных журналистов и дипломатов, призывавших к нарушению российских законов, добавил господин Володин. Подготовленный комиссией доклад передадут правоохранительным органам.
Напомним, предложение о создании комиссии озвучил глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Сославшись на данные МИДа, он заявил, что у участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа «были каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств». Его инициативу поддержали лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и «Единой России».