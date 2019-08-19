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16:01 (мск), источник: Forbes

«Самый низкий уровень с 2012 года»: Кудрин оценил исполнение расходов бюджета

За первую половину 2019 года расходы бюджета исполнены всего на 42,5%. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал в Twitter, прикрепив отчет контрольного ведомства. По словам Кудрина, это самый низкий показатель за последние семь лет.

Источник: Reuters

«Расходы бюджета за январь-июнь исполнены только на 42,5%, это самый низкий уровень с 2012 года. Тем меньше времени на качественную реализацию задуманного. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», — отметил глава Счетной палаты.

Кудрин уточнил, что средства на нацпроекты не были полностью разблокированы в первые полгода, поскольку провели не все подготовительные мероприятия. По цифровой экономике остались заблокированы 37%, по экологии — 21% и по развитию спорта — 12,7%, пояснил он. «Можно только надеяться, что темп работы будет нарастать», — добавил Кудрин.

Говоря об инвестпрограмме, глава Счетной палаты отметил, что к июлю завершили лишь 15 из 387 запланированных объектов. При этом было потрачено 21,4% средств, что на шесть пунктов ниже показателей 2018 года. «80 млрд рублей заблокированы: не готова документация», — заключил Кудрин.

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Из отчета Счетной палаты следует, что дополнительные доходы бюджета от налога на добычу полезных ископаемых и повышения НДС, которые в первом полугодии составили 770 млрд рублей, почти сравнялись с остатками неиспользованных госсредств за 2018 год (760 млрд рублей). Согласно оценке ведомства, на уровне менее 25% исполнены расходы по девяти главным распорядителям: Минкомсвязи, Ростуризму, Федеральному агентству по делам национальностей, Росмолодежи, Минпросвещения, Росморречфлота, «Государственному Эрмитажу», Росавиации и Росавтодору.

В сравнении с первой половиной 2018-го снизился уровень исполнения расходов по разделам «Охрана окружающей среды», «Культура, кинематография», «Образование», «Физическая культура и спорт», «Обслуживание государственного и муниципального долга» и «Национальная экономика». А вот уровень исполнения расходов по разделу «Здравоохранение» поднялся на 3,2 процентного пункта.

Указ о национальных проектах президент России Владимир Путин подписал после инаугурации в мае 2018 года. Нацпроекты разработаны по направлениям «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост» и охватывают период с 2019 по 2024 год. Они являются продолжением принятых в 2005 году приоритетных национальных проектов России.

Сколько денег выделят на нацпроекты?
Источник:©Аргументы и факты
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