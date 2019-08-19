19:03 (мск), источник: Коммерсантъ
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Американская армия слабеет
США больше не располагают военным превосходством в
Как следует из опубликованного в понедельник доклада Центра исследований США Сиднейского университета, США плохо подготовлены к возможному противостоянию с Китаем в
Как пишут исследователи, в последнее десятилетие оборонный бюджет США страдает от постоянных задержек и непредсказуемости финансирования: «неоднократная неспособность Конгресса принять систематический и устойчивый бюджет препятствует возможности Пентагона эффективно распределять ресурсы и создавать долгосрочные планы». Министерство обороны США сталкивается с невозможностью наращивать вооруженные силы и закупать новое вооружение. Отмена и задержка внедрения новых программ вооружения, в свою очередь, привели к отставанию в деле модернизации вооруженных сил, притом что одновременно с этим современная военная техника все дорожает.
Боеготовность США подрывается и тем, что на протяжении последних 20 лет США участвуют в военных операциях, прежде всего на Ближнем Востоке. Это отвлекает на себя средства, которые могли быть потрачены на поддержание готовности к возможному конфликту с другими сверхдержавами, считают авторы доклада.
Что касается
«Способность Китая бросить вызов региональному порядку силовым путем, напротив, возрастает в результате его масштабных инвестиций в передовые военные системы, — сравнивают авторы доклада американский и китайский подход.— Изучив американский способ ведения войны, основанный на возможности переброски войск и военном доминировании во всех сферах, Китай развернул внушительное количество точных ракет и других систем для противодействия вторжению, чтобы подорвать военное превосходство Америки». Китайские вооруженные силы продолжают укрепляться, военный бюджет страны с 1996 по 2018 год вырос на 900% — в 2019 году он составил $177 млрд. Помимо наращивания ракетной мощи, Китай также проводит модернизацию флота, авиации, кибервойск, спутниковой группировки.
Они
Видит эту проблему и руководство американской армии — в опубликованной в прошлом году Национальной военной стратегии Министерство обороны США подчеркнуло, что основная угроза для страны — это не терроризм, а соперничество мировых держав. Ведомство также потребовало увеличения финансирования, так как иначе военное превосходство США продолжит сокращаться.
Яна Рождественская.