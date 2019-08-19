19:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин о протестах: никто не должен доводить ситуацию до столкновений
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал прошедшие в Москве митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушениях на митингах в Москве. По его словам, граждане не имеют права нарушать закон.
«Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты. Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни
Он назвал очевидными нарушения, за которые ряд кандидатов не был допущены на выборы в Мосгордуму. Путин добавил, что не хотел бы возникновения в Москве ситуации, подобной протестам «желтых жилетов» в Париже.
Движение желтых жилетов — это протестное движение во Франции, появившееся в конце 2018 года. Первоначально причиной манифестаций, сопровождавшихся погромами и мародерством, послужило повышение цены на топливо, а затем участники еженедельных акций протеста начали требовать отставки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.
Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.