Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Tesla сгорела: насколько безопасны элитные электрокары Столкнулся, взорвался и выгорел полностью: от автомобиля Tesla, который врезался в грузовик, не осталось ничего
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
16А321 жестко сел в Жуковском
19:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин о протестах: никто не должен доводить ситуацию до столкновений

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал прошедшие в Москве митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Источник: AP 2019

В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушениях на митингах в Москве. По его словам, граждане не имеют права нарушать закон.

Читайте также
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам

«Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты. Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями», — сказал президент России.

Он назвал очевидными нарушения, за которые ряд кандидатов не был допущены на выборы в Мосгордуму. Путин добавил, что не хотел бы возникновения в Москве ситуации, подобной протестам «желтых жилетов» в Париже.

Движение желтых жилетов — это протестное движение во Франции, появившееся в конце 2018 года. Первоначально причиной манифестаций, сопровождавшихся погромами и мародерством, послужило повышение цены на топливо, а затем участники еженедельных акций протеста начали требовать отставки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.

Желтые жилеты против Макрона
14 июляВ Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки
1 маяВ Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
11 апреляВо Франции ужесточили закон о регулировании акций протеста

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тысячи участников. По результатам протестных акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321
Названа оптимальная зарплата для выплаты ипотеки
Президент РФ отреагировал на аварию под Северодвинском
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Почти 100 человек в США госпитализированы из-за курения вейпов
«Спартак» играет с ЦСКА в столичном дерби (трансляция)
Меркель вышла в свет в наряде 20-летней давности
Здоровье
Питание, которое продлевает жизнь Может ли наука остановить старение? Перейдет ли человечество на синтетическую еду? Об этом Коммерсантъ-Огонек поговорил с профессором Алексеем Москалевым.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
В России появился новый паркетник за 800 тысяч рублей Китайская компания Brilliance возобновила поставки автомобилей после двухлетнего перерыва
Кино
Ходченкова, Акиньшина, Шпица: звезды на кинофестивале «Короче» На Балтийском берегу выбрали лучшие короткометражные картины
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
У россиян запретили отбирать жилье за небольшие долги по ипотеке
Популярные темы на «Детях»
Муж отказался от наследства в пользу многодетной сестры 585
город форума 283
Буду ныть. Много. 228
"Короче" - 2019 216
Леди
Как я набрала 92 кг и начала от них избавляться: личная история Читай, как наша читательница Оксана дошла до веса в 92 кг, разобралась в своих психологических проблемах и сколько уже сумела скинуть.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь