США провели первое испытание крылатой ракеты после выхода из Договора о РСМД

Ракета точно поразила цель после более чем 500 км полета, говорится сообщении военного ведомства США. Испытания состоялись 18 августа на острове Сан-Николас, штат Калифорния.
«Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета», — говорится сообщении. В ведомстве отметили, что результаты испытаний будут использованы Министерством обороны США для дальнейшей разработки ракет.
Напомним, Договор о РСМД, просуществовавший более 30 лет, прекратил свое действие 2 августа. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Соединенные Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет средней и малой дальности почти за год до объявления о выходе США из Договора о РСМД.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не отказывается от односторонних обязательств по выполнению условий Договора о РСМД. Он поручил Минобороны, МИДу, Службе внешней разведки РФ «тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США» по размещению и разработке ракет средней и меньшей дальности. Если США приступят к производству соответствующих систем, Россия тоже займется разработкой аналогичных ракет, пообещал Путин.