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22:56 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.

Источник: AP 2019

В Киеве глава правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал резонансное происшествие в местном аэропорту, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок «хлеба с солью».

Премьер напомнил, что его жена специально выбрала к визиту одежду цвета украинского флага.

«Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине», — сказал Нетаньяху.

Перед встречавшими израильскую делегацию украинцами жена премьер-министра предстала в желтом пальто, такого же цвета брюках и кофте голубоватой расцветки.

Смеясь, Нетаньяху предположил, что если бы не «инцидент с хлебом», то израильские СМИ вообще не обратили бы внимания на визит, который он назвал «историческим».

«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так», — сказал премьер-министр.

Он напомнил о недавнем приезде в Иерусалим своего японского коллеги, о котором журналисты, по словам Нетаньяху, заговорили только потому, что к столу обоих лидеров был подан десерт на блюде в виде туфли.

Тогда местная пресса рассуждала, не является ли это нарушением этикета и не оскорбился ли гость.

«Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим», — сказал Нетаньяху на фоне киевских пейзажей.

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