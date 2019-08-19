Нетаньяху заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину

22:56 (мск), источник: РИА Новости
В Киеве глава правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал резонансное происшествие в местном аэропорту, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок «хлеба с солью».
«Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде
Перед встречавшими израильскую делегацию украинцами жена
«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так», — сказал
Тогда местная пресса рассуждала, не является ли это нарушением этикета и не оскорбился ли гость.
«Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим», — сказал Нетаньяху на фоне киевских пейзажей.